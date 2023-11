Quartalszahlen von Axcelis erwartet: Prognosen für Umsatz und Gewinn im Aufschwung

In genau 92 Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen Axcelis seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Axcelis-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung von Axcelis beläuft sich derzeit auf 4,94 Mrd. EUR. Nach Börsenschluss werden die neuen Quartalszahlen präsentiert, und sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Aktuellen Datenanalysen zufolge prognostizieren Experten einen deutlichen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Während der Umsatz im vierten Quartal 2022 bei 247,88 Mio. EUR lag, wird für das aktuelle Quartal ein Anstieg um +86,96 Prozent auf 463,45 Mio. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +91,18 Prozent steigen und sich auf 101,52 Mio. EUR belaufen.

Für das Gesamtjahr zeigen sich die Analysten optimistisch: Sie erwarten einen Zuwachs des Umsatzes um +86,96 Prozent auf 319,17 Mio. EUR sowie einen positiven Gewinn von ebenfalls +91,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr mit einem errechneten Wert von 166,95 Mio. EUR.

Es ist anzumerken, dass Aktionäre in Bezug auf die Schätzung der Quartalszahlen teilweise vorsichtig reagieren: So verzeichnete die Axcelis-Aktie in den letzten 30 Tagen eine negative Kursveränderung von -19,14 Prozent.

Die Analysten bewerten die Auswirkungen auf den Aktienkurs folgendermaßen: Innerhalb der nächsten 12 Monate wird erwartet, dass der Wert der Aktie bei 201,25 EUR liegt. Dies würde einen Gewinn von +64,75 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs bedeuten. Aktionäre, die jetzt einsteigen möchten, können also gemäß Expertenschätzungen mit einem Gewinn von +64,75 Prozent innerhalb eines Jahres rechnen.

In Bezug auf die Charttechnik zeigt sich ein deutlich negativer Trend bei Axcelis. Der gleitende Durchschnitt über 50 Tage bietet keine Unterstützung.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass es für Investoren wichtig ist, diese Informationen als eine Grundlage für ihre eigenen Entscheidungen zu nutzen und individuelle Risiken zu berücksichtigen.

