Quartalszahlen Vorschau: T-Mobile US erwartet starkes Umsatzplus und Gewinnsteigerung

70 Tage vor der Veröffentlichung der Quartalsbilanz des in Bellevue, USA ansässigen Unternehmens T-Mobile US fragen sich Aktionäre, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können. Zudem interessiert sie, wie sich die T-Mobile US Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von T-Mobile US beträgt derzeit 150,55 Mrd. EUR. In 70 Tagen werden die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben – ein Ereignis, auf das Aktionäre und Analysten gespannt warten. Die aktuellen Datenanalysen zeigen, dass die Analystenhäuser mit einem starken Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal rechnen. Im vierten Quartal 2022 erzielte T-Mobile US einen Umsatz von 18,57 Mrd. EUR. Nun wird ein Wachstum um +63,41% auf 30,35 Mrd. EUR erwartet. Auch beim Gewinn wird eine positive Veränderung prognostiziert: ein Anstieg um +176,71% auf voraussichtlich 3,74 Mrd. EUR.

Wie könnten Aktionäre jetzt auf diese Informationen zur T-Mobile US Aktie reagieren? Im Jahresvergleich sind die Analysten optimistisch gestimmt und erwarten eine Steigerung des Umsatzes um +63,41% sowie des Gewinns um +176,71% auf insgesamt 6,25 Mrd. EUR. Der Gewinn pro Aktie soll ebenfalls steigen und sich voraussichtlich um +176,71% auf 2,27 EUR erhöhen.

Einige Anleger haben bereits vorab auf die Schätzungen der Quartalszahlen reagiert, indem sie die T-Mobile US Aktie gekauft oder verkauft haben. In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs um +7,83% verändert.

Was sagen die Analysten und die Charttechnik zur T-Mobile US Aktie? Die Experten schätzen, dass der Aktienkurs in 12 Monaten bei 162,53 EUR stehen wird. Das bedeutet auf Basis des aktuellen Kurses einen Gewinn von +20,12%. Aktionäre, die jetzt einsteigen möchten, können laut den Schätzungen der Experten mit einem Gewinn von +20,12% innerhalb von 12 Monaten rechnen.

Die Charttechnik zeigt einen stark positiven Kurstrend bei T-Mobile US. Der gleitende Durchschnitt 50 stellt keinen Widerstand dar.

