Quartalszahlen Vorschau: Mortgage - Umsatzrückgang und Gewinnentwicklung erwartet

Mortgage, das in New York ansässige Unternehmen im Bereich Hypotheken, wird in 65 Tagen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen zu rechnen ist. Zudem interessiert sie, wie sich die Mortgage-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung von Mortgage 769 Millionen Euro. In Kürze werden also die neuen Quartalszahlen vorgestellt. Analysten gehen gegenwärtig davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgehen wird. Im 3. Quartal 2022 erzielte Mortgage einen Umsatz von 13,18 Millionen Euro; nun wird ein Rückgang um etwa -34,90 Prozent auf 17,47 Millionen Euro erwartet. Des Weiteren wird erwartet, dass der bisherige Verlust sich um etwa +109,10 Prozent auf -52,27 Millionen Euro verringert.

Auf...