Quartalszahlen Vorschau: Lowes Cos erwartet leichten Umsatzrückgang mit positiven Jahresprognosen

In knapp zwei Monaten wird das Unternehmen Lowe’s Cos seinen Aktionären die Quartalszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Die spannende Frage lautet: Mit welchem Umsatz und Gewinn können die Aktionäre rechnen? Und wie hat sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

In 64 Tagen ist es soweit: Lowe’s Cos wird seine aktuellen Quartalszahlen veröffentlichen. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 124,23 Mrd. EUR ist das Unternehmen eine Größe am Markt und dementsprechend groß ist auch das Interesse der Anleger und Analysten an den Zahlen. Experten prognostizieren derzeit einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Während das Unternehmen im dritten Quartal 2022 noch einen Umsatz von 21,89 Mrd. EUR erzielt hat, wird nun mit einem Rückgang um 0,00 Prozent auf 19,77 Mrd. EUR gerechnet. Auch der...