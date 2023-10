Quartalszahlen Vorschau: Lindblad Expeditions erwartet starken Umsatzanstieg und Gewinnverbesserung

In knapp fünf Monaten wird das in New York ansässige Unternehmen Lindblad Expeditions seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt, wie hoch der Umsatz und die Gewinnzahlen sein werden. Zudem stellt sich die Frage, wie sich die Lindblad Expeditions Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die Marktkapitalisierung der Lindblad Expeditions Aktie beläuft sich derzeit auf 372,90 Millionen Euro. Und es sind nur noch 145 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen vor Börseneröffnung. Die Erwartungen sind hoch, denn nach aktuellen Analysen wird ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im vierten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 111,61 Millionen Euro, jetzt wird mit einem Anstieg um +132,16 Prozent auf 259,12 Millionen Euro gerechnet. Auch der...