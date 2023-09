Quartalszahlen Prognose: Petróleo Brasileiro - Petrobras erwartet Rückgang, Aktie bleibt attraktiv

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

In knapp sechs Wochen wird das brasilianische Unternehmen Petróleo Brasileiro – Petrobras seinen Aktionären die Quartalszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Was können wir in Bezug auf Umsatz und Gewinn erwarten? Wie hat sich die Aktie von Petróleo Brasileiro – Petrobras im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Nur noch 39 Tage, dann werden uns die neuen Quartalszahlen des Unternehmens Petróleo Brasileiro – Petrobras präsentiert. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 90,17 Milliarden Euro ist die Spannung bei Aktionären und Analysten groß. Denn laut Datenanalyse erwarten Experten ein leichtes Minus beim Umsatz im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Petróleo Brasileiro – Petrobras einen Umsatz von 6,23 Milliarden Euro, während jetzt mit einem Rückgang um -30,00 Prozent auf 22,88...