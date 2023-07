Quartalszahlen Prognose: Peloton Interactive mit erwartetem Umsatzanstieg und Gewinnrückgang

Peloton Interactive ist ein in New York ansässiges Unternehmen, das in 101 Tagen seine Quartalszahlen für das erste Quartal vorlegen wird. Investoren sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Peloton Interactive Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit 2,84 Mrd. EUR. Analysten erwarten einen leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im ersten Quartal 2022 betrug der Umsatz 553,43 Mio. EUR und nun wird ein Anstieg um +6,50 Prozent auf 589,45 Mio. EUR prognostiziert. Auch der Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +76,70% auf -207,53 Mio. EUR fallen.

Auf Jahressicht sind die Prognosen eher pessimistisch: Ein Umsatzrückgang von -21,80 Prozent und ein Gewinnrückgang von +61,70 Prozent auf -496,92 Mio. EUR werden...