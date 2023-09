Quartalszahlen Nikola: Umsatzsteigerung und Gewinnrückgang erwartet, Aktienkurs im Blickpunkt

In knapp anderthalb Monaten wird das US-amerikanische Unternehmen Nikola seinen Quartalsbericht für das dritte Quartal vorlegen. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Aktie von Nikola im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen in 42 Tagen warten sowohl Aktionäre als auch Analysten gebannt auf die neuen Informationen. Derzeit beläuft sich die Marktkapitalisierung von Nikola auf 942,16 Millionen Euro. Experten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal einen leichten Umsatzanstieg geben wird. Im dritten Quartal des Jahres 2022 lag der Umsatz bei 22,60 Millionen Euro, während für das aktuelle Quartal ein Plus von +6,20 Prozent auf 21,92 Millionen Euro erwartet wird. Auch der bisherige Verlust soll voraussichtlich um -46,40...