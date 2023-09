Quartalszahlen im Fokus: Peloton Interactive erwartet Umsatzrückgang und geringeren Verlust

ARTIKEL:

In einem Monat wird das Unternehmen Peloton Interactive mit Sitz in New York seine Quartalszahlen für das erste Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, wie hoch der Umsatz und der Gewinn ausfallen werden, und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

In 32 Tagen ist es soweit: Peloton Interactive wird die neuen Quartalszahlen veröffentlichen. Derzeit beträgt die Marktkapitalisierung des Unternehmens 2,21 Mrd. Euro. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Analysen wird erwartet, dass der Umsatz gegenüber dem Vorquartal leicht zurückgeht. Im ersten Quartal 2022 hatte Peloton Interactive einen Umsatz von 583,58 Mio. Euro erzielt; nun wird ein Rückgang um -4,30 Prozent auf 558,50 Mio. Euro prognostiziert. Auch der bisherige Verlust soll sich ändern und voraussichtlich um...