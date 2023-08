Quartalszahlen Einblick: Peloton Interactive erwartet leichten Umsatzanstieg, aber düstere Langzeitprognosen

Peloton Interactive steht kurz davor, seine Quartalsbilanz für das erste Quartal vorzulegen. Investoren sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Performance der Peloton Interactive Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

In 82 Tagen wird das Unternehmen mit Sitz in New York seine neuen Quartalszahlen veröffentlichen. Derzeit hat die Peloton Interactive Aktie eine Marktkapitalisierung von 2,72 Mrd. EUR. Analysten und Investoren sind gleichermaßen interessiert an den Ergebnissen. Laut aktuellen Analysen rechnet man mit einem leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im ersten Quartal 2022 lag der Umsatz bei 559,41 Mio. EUR, nun wird ein Anstieg von +6,40 Prozent auf 595,18 Mio. EUR erwartet. Auch der bisherige Verlust soll sich verbessern und voraussichtlich um +77,50% auf -208,83 Mio. EUR...