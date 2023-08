Quartalszahlen-Ausblick: Peloton Interactive könnte Gewinn von +40,86% erzielen

In nur 81 Tagen wird das in New York ansässige Unternehmen Peloton Interactive seine Quartalszahlen für das erste Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Zudem stellt sich die Frage, wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt derzeit bei 2,63 Mrd. EUR und in weniger als drei Monaten werden die neuen Quartalszahlen erwartet. Analysten sagen aktuell einen leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal voraus. Im ersten Quartal 2022 betrug der Umsatz von Peloton Interactive noch 558,98 Mio. EUR, nun wird ein Plus von +6,40 Prozent auf 594,72 Mio. EUR erwartet. Der bisherige Verlust soll ebenfalls sinken und voraussichtlich um +77,50 Prozent auf -208,67 Mio. EUR fallen.

Für das Gesamtjahr sind die...