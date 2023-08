Quartalsvorschau: Peloton Interactive erwartet Umsatz- und Gewinnsteigerung trotz Marktschwäche

In nur 77 Tagen wird Peloton Interactive, ein in New York ansässiges Unternehmen, seine Quartalsbilanz für das erste Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden und wie sich die Peloton Interactive-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Peloton Interactive beträgt derzeit 2,45 Mrd. EUR. Die Investoren sind gespannt auf die Quartalszahlen, da Analysten davon ausgehen, dass das Unternehmen im Vergleich zum Vorquartal einen leichten Anstieg des Umsatzes verzeichnen wird. Im ersten Quartal 2022 erwirtschaftete Peloton Interactive einen Umsatz von 563,73 Mio. EUR und es wird erwartet, dass dieser um +6,40 Prozent auf 599,77 Mio. EUR steigt. Der bisherige Verlust soll voraussichtlich um +77,50 Prozent auf -210,44 Mio. EUR sinken.

Über das...