Quartalsbericht Vorhersage: Halliburton erwartet Umsatzplus und Gewinnsteigerung im dritten Quartal

Bald ist es soweit: In nur 28 Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen Halliburton aus Houston seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Und nicht nur die Aktionäre sind gespannt auf die Zahlen, sondern auch die Analysten. Was können wir also in Bezug auf den Umsatz und die Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Halliburton-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 34,93 Mrd. EUR zählt Halliburton zu den großen Playern auf dem Markt. Daher fiebern nicht nur Aktionäre, sondern auch Analysten der Veröffentlichung der Quartalszahlen entgegen. Derzeitige Datenanalysen lassen darauf schließen, dass wir mit einem leichten Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal rechnen können. Im dritten Quartal des letzten Jahres konnte Halliburton einen Umsatz von 5,03 Mrd. EUR...