Quartalsbericht der JPMorgan Aktie: Was bringt der 14.07.2023 mit sich?

In knapp zwei Wochen, genauer gesagt in 15 Tagen, wird die im Herzen von New York ansässige Gesellschaft JPMorgan ihre Quartalsergebnisse für das zweite Quartal des Jahres präsentieren. Vor welchen Umsatz- und Gewinnerwartungen stehen Aktionäre nun? Und wie sieht die Entwicklung der JPMorgan-Aktie im Vergleich zum letzten Jahr aus?

Für den Moment zählt nur noch eine Zeitspanne von 15 Tagen bis zur Präsentation des neuen Quartalsberichts der JPMorgan Aktie vor Börsenstart, deren aktuelle Marktkapitalisierung bei stolzen 373,03 Mrd. EUR liegt. Sowohl Anleger als auch Analysten fiebern dem Ergebnis entgegen – und das nicht ohne Grund! Den aktuellen Datenanalysen zufolge lässt sich ein deutlicher Umsatzzuwachs gegenüber dem Vorquartal erwarten. Nach einem erzielten Umsatz von 28,17 Mrd. EUR im zweiten Quartal des vergangenen...