Quartalsbericht Erwartungen: Petróleo Brasileiro - Petrobras vor möglicher Gewinn- und Umsatzrückgang

In knapp zwei Monaten wird das brasilianische Unternehmen Petróleo Brasileiro – Petrobras seinen Quartalsbericht für das dritte Quartal vorlegen. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten und wie hat sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Nur noch 59 Tage trennen uns von der Bekanntgabe der neuen Quartalszahlen von Petróleo Brasileiro – Petrobras, einem Unternehmen mit Sitz in Rio De Janeiro und einer aktuellen Marktkapitalisierung von 82,56 Mrd. EUR. Aktionäre sowie Analysten fiebern diesem Ereignis entgegen. Es wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgehen wird, basierend auf den Informationen aus Datenanalysen. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 6,03 Mrd. EUR, während nun ein Rückgang um -28,40 Prozent auf 22,64 Mrd. EUR prognostiziert...