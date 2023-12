Quanzhou Huixin Micro-Credit Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Quanzhou Huixin Micro-credit wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 80 eine Überkaufsituation an. Aufgrund dieser Werte erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Quanzhou Huixin Micro-credit liegt mit einem Wert von 4,59 deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 22. Dies führt zu einer Einschätzung als "günstig" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Aktie weist aus charttechnischer Sicht eine Abweichung von -12,28 Prozent beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage und von -7,41 Prozent beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage auf. Insgesamt erhält das Unternehmen in diesem Bereich daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt Quanzhou Huixin Micro-credit mit einer Rendite von -7,98 Prozent mehr als 2 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse ergibt insgesamt gemischte Bewertungen, wobei die technische und charttechnische Analyse negative Signale senden, während das fundamentale Kriterium auf eine günstige Bewertung hinweist. Anleger sollten diese Informationen in Betracht ziehen, bevor sie Entscheidungen bezüglich der Aktie treffen.