Quanzhou Huixin Micro-Credit Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage für RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI für Quanzhou Huixin Micro-credit liegt bei 50, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 hingegen beträgt 80, was für einen Zeitraum von 25 Tagen eine schlechte Bewertung ergibt, und somit insgesamt zu einem schlechten Rating führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Quanzhou Huixin Micro-credit beträgt das aktuelle KGV 4, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Verbraucherfinanzierungsbranche, die im Durchschnitt ein KGV von 22 haben, auf eine Unterbewertung hinweist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine positive Einschätzung.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Quanzhou Huixin Micro-credit eine Performance von -8,85 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Verbraucherfinanzierungsbranche im Durchschnitt um -7,63 Prozent gefallen, was auf eine Underperformance von -1,22 Prozent für Quanzhou Huixin Micro-credit hinweist. Im Sektorvergleich liegt die Rendite von Quanzhou Huixin Micro-credit 0,88 Prozent unter dem Durchschnittswert. Insgesamt führt die vergleichbare Rendite zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Quanzhou Huixin Micro-credit eher neutral. Allerdings überwogen an zwei Tagen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen dominierten hingegen vor allem positive Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine positive Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers für Quanzhou Huixin Micro-credit.