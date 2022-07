Quantum holt Malte Priester in die Geschäftsführung

Hamburg (ots) -Die Quantum Immobilien KVG verstärkt erneut ihre Geschäftsführung. Malte Priester verantwortet zukünftig die Bereiche Operations und Recht. Der 46-Jährige kommt von IntReal.Die Quantum Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH beruft Malte Priester zum 01.08.22 in die Geschäftsführung. Der 46-Jährige kommt von IntReal, wo er 15 Jahre tätig war und zuletzt den Bereich KVG-Services leitete. Bei Quantum verantwortet Malte Priester nun innerhalb des 5-köpfigen Geschäftsführungs-Teams die Bereiche Operations sowie Recht und Vertragswesen."Wir freuen uns, mit Malte Priester eine sehr erfahrene Führungsperson für Quantum gewonnen zu haben. Mit seinem Know-how im Immobilien- und Investment-Bereich wird Malte Priester das neue Führungsteam unserer Kapitalverwaltungsgesellschaft ideal ergänzen", sagt Philipp Schmitz-Morkramer, Mitgründer und Vorstandsmitglied von Quantum."Ich danke Quantum für das Vertrauen! Ich freue mich sehr, zukünftig wieder im aktiven KVG-Geschäft tätig zu sein und gemeinsam mit einem tollen Team bei Quantum viel zu bewegen", sagt Malte Priester.Bereits im Juni waren die langjährigen Quantum-Führungskräfte Martin Berghoff und Knut Sieckmann in die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft berufen worden, nachdem Celia-Isabel Vietmeyer in den Vorstand der Quantum Immobilien AG gewechselt war. (https://www.presseportal.de/pm/163061/5237598)Über QuantumDie unabhängige Quantum Immobilien AG steht seit der Gründung im Jahr 1999 für zukunftsweisende Projektentwicklung, attraktive institutionelle Anlageprodukte und ganzheitliches Management von Immobilieninvestments. Im Fokus der Aktivitäten stehen deutsche Metropolregionen.Im Geschäftsbereich Projektentwicklung werden sowohl eigene Projekte als auch Joint Ventures im Rahmen unternehmerischer Beteiligungen realisiert - so entstanden bisher 80 Immobilien mit einer Fläche von über 1.800.000 m². Das Transaktionsvolumen beträgt rund 5,0 Mrd. EUR.Im Fondsgeschäft bietet Quantum über die eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft maßgeschneiderte Lösungen für institutionelle Investoren an, etwa Immobilien-Spezialfonds oder alternative Investmentprodukte. Die Assets under Management belaufen sich auf ca. 10,0 Mrd. EUR.Pressekontakt:Quantum Immobilien AGMichael NowakLeiter Unternehmenskommunikation & PressesprecherTel.: +49 40 41 43 30 - 148mn@quantum.agOriginal-Content von: Quantum Immobilien AG, übermittelt durch news aktuell