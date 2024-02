Quantum eMotion Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Diskussionen rund um Quantum Emotion auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider, so die Anleger. Die negativen Meinungen haben in den vergangenen Wochen zugenommen, und es wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Schlecht" ein und bewertet die Aktie von Quantum Emotion bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Quantum Emotion-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 60 an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, daher erhält sie auch hier ein "Neutral"-Rating. Somit erhält Quantum Emotion eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die charttechnische Entwicklung der Quantum Emotion-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs (0,05 CAD) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (0,06 CAD) liegt, was einer Bewertung als "Schlecht" entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmung für Quantum Emotion hat sich in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert und wird daher mit einer "Gut"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde als neutral bewertet. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.