Quantum Metric sieht starke Nachfrage durch den Gewinn großer Neukundenverträge in der EMEA-Region bestätigt

Colorado Springs, Colorado (ots/PRNewswire) -Die Kundengewinne sind branchenübergreifend und umfassen Unternehmen wie Virgin Atlantic, Air Europa und Domestic & General.Quantum Metric (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3827681-1&h=2584428970&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3827681-1%26h%3D1011704360%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.quantummetric.com%252F%26a%3DQuantum%2BMetric&a=Quantum+Metric), die Continuous Product Design Plattform für kundenorientierte digitale Erlebnisse, gibt heute eine Reihe von Neukundengewinnen in der EMEA-Region bekannt, darunter Virgin Atlantic, Air Europa und Domestic & General. Die Neukunden haben in der EMEA-Region zwischen 2021 und 2022 zu einem ARR-Anstieg (ARR = jährlich wiederkehrende Umsätze) von 85 % beigetragen.„Wir sind begeistert, diese marktführenden Unternehmen in unserer wachsenden Liste globaler Kunden begrüßen zu können", sagte Mario Ciabarra, CEO von Quantum Metric. „Der einzigartige strukturierte Ansatz von Quantum Metric zur Analyse digitaler Erlebnisse ermöglicht es Teams, ihre Effizienz zu steigern und sich gleichzeitig besser in ihre Kunden hineinzuversetzen. Durch die Partnerschaft mit Quantum Metric hat sich jedes dieser Unternehmen entschieden, in seine digitale Zukunft zu investieren und den Kunden in den Mittelpunkt seiner Erfahrungen zu stellen."Die Plattform von Quantum Metric nutzt maschinelle Intelligenz, um Probleme in der Customer Experience automatisch zu erkennen und zu priorisieren. So können die Teams die wichtigsten Probleme schnell angehen und ein hervorragendes digitales Erlebnis bieten. Durch aussagekräftige Erkenntnisse und Analysen können Unternehmen ihre Online-Kanäle optimieren, um das Geschäftswachstum voranzutreiben.Die Einführung von Quantum Metric Atlas (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3827681-1&h=3020617935&u=https%3A%2F%2Fwww.quantummetric.com%2Fde%2Fatlas%2F&a=Quantum+Metric+Atlas%C2%A0)im Januar, einer umfassenden Bibliothek branchenspezifisch vorgefertigter Guides, die einen systematischen Ansatz zur Verbesserung kritischer digitaler Anwendungsfälle bieten, zeigt Mitgliedern digitaler Teams wo und wie sie Erkenntnisse gewinnen können, die sich auf die Leistungskennzahlen (KPIs) auswirken, die ihnen wichtig sind.Nick Sohi, Head of Ecommerce und Performance bei Virgin Atlantic, kommentierte: „Wir freuen uns, dass Virgin Atlantic eine Partnerschaft mit Quantum Metric eingegangen ist. Wir sind stets bestrebt, brillante Erlebnisse für unsere Kunden zu schaffen, und mit ihren Anforderungen wuchsen auch die Anforderungen an unsere digitalen Teams. Das bedeutete, dass wir einen einfachen und direkten Weg brauchten, um sicherzustellen, dass unsere Teams an Dingen arbeiten, die sich am stärksten auf unser Geschäft auswirken und die Customer Experience verbessern würden.Mit Hilfe von Quantum Metric haben unsere Teams bei Virgin Atlantic jetzt die Transparenz und die Möglichkeit, schnell zu handeln, um gut konzipierte Erlebnisse zu schaffen, die sich für unsere Kunden anders anfühlen."„Bevor wir Quantum Metric einsetzten, wussten wir zwar, wo Probleme bei unserer Kundenerfahrung auftraten, hatten aber keine vollständige Transparenz, warum diese auftraten und wie sie sich auf den Kunden auswirkte", sagte Priyan Lad, Digital Analytics Lead von Domestic & General. „Mit Quantum Metric können wir zum Kern des Problems vordringen. Unsere Fähigkeit, tiefer in jede Micro Experience einzutauchen und deren Auswirkungen schnell zu beziffern, hat die Art und Weise, wie unsere Teams Prioritäten setzen und die Bedürfnisse der Kunden am besten erfüllen können, weiterentwickelt."Die jüngsten Erfolge von Quantum Metric in der EMEA-Region zeigen die wachsende Präsenz und den Einfluss des Unternehmens in der Region mit einem erwarteten anhaltenden Anstieg in der DACH- und IBERIA-Region sowie einer anhaltenden Marktdurchdringung im Vereinigten Königreich und in Irland. Weitere Informationen zu Quantum Metric finden Sie auf www.quantummetric.com.Informationen zu Quantum Metric Als Pionier im Continuous Product Design hilft Quantum Metric Unternehmen, die Kunden in den Mittelpunkt von allem zu stellen, was sie tun. Die Plattform von Quantum Metric bietet einen strukturierten Ansatz für das Verständnis der digitalen Customer Journey und ermöglicht es Unternehmen, digitale Bedürfnisse zu erkennen, die finanziellen Auswirkungen zu quantifizieren und Prioritäten auf der Grundlage der Auswirkungen auf den Kunden und das Geschäftsergebnis zu setzen. Heutzutage erfasst Quantum Metric Insights von 40 % der Internetnutzer weltweit und unterstützt weltweit anerkannte Marken in Branchen wie Einzelhandel, Reisen, Finanzdienstleistungen und Telekommunikation. 