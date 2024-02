Quantum International Corp Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die technische Analyse der Quantum-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,05 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,04229 USD liegt demnach deutlich darunter, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein positiveres Bild, da der Wert bei 0,04 USD liegt und der letzte Schlusskurs darüber (+5,73 Prozent). Insgesamt wird die Quantum-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich auch weiche Faktoren wie die Stimmung in die Einschätzung von Aktienkursen einbeziehen. Die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung rund um Quantum neutral ist. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert werden, sind überwiegend neutral. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Quantum festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu besonders negativen Themen wurde registriert. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Daher erhält Quantum für diesen Aspekt ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Quantum-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 42,28) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI: 52,41). Somit wird die Aktie auch in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich für die Quantum-Aktie somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis der technischen Analyse, der Stimmung und des Relative Strength Index.