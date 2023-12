Quantum Hi-Tech Biological wird immer uninteressanter …

Chempartner Pharmatech: Analyse der aktuellen Marktsituation

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chempartner Pharmatech liegt derzeit bei 11, was im Vergleich zum Branchenwert "Biotechnologie" (KGV von 0) auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt, etwa 0 Prozent. Nach fundamentalen Kriterien ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Beim Blick auf den Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage ergibt sich ein Wert von 86, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 65,45, was bedeutet, dass Chempartner Pharmatech weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität in Bezug auf die Chempartner Pharmatech-Aktie zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt keine signifikante Abweichung, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was eine negative Differenz von -1,48 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Chempartner Pharmatech eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Marktsituation von Chempartner Pharmatech gemäß der analysierten Kriterien als eher negativ einzustufen ist.