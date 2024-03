Quantum Hi-Tech Biological Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse häufig verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation und wird sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Für Chempartner Pharmatech beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 49,69 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,17 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Chempartner Pharmatech für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken bezüglich Chempartner Pharmatech war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit positiven Diskussionen an sieben Tagen und überwiegend negativen an vier Tagen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Gut" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Chempartner Pharmatech ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,64 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Bei Chempartner Pharmatech wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Schlechten" Stimmungsbild führt.