Quantum Hi-Tech Biological Aktie: So kann man sich irren!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Chempartner Pharmatech-Aktie zeigt einen Wert von 83 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 62,92, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Chempartner Pharmatech.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 8,73 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 8,07 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -7,56 Prozent und einer entsprechenden "Schlecht"-Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 8,61 CNH, was einer Abweichung von -6,27 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Gesamtnote basierend auf der technischen Analyse ist daher "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Chempartner Pharmatech ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,64 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Branche "Biotechnologie" entspricht. Daher wird die Aktie aufgrund fundamentaler Kriterien als "Neutral" bewertet.

Was die Dividendenpolitik betrifft, so ergibt sich ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 0, was einer negativen Differenz von -1,47 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält Chempartner Pharmatech für diese Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.