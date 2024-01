Quantum Hi-Tech Biological Aktie: Der Knall ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Huabao International Holdings":

Die Chempartner Pharmatech hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 7,49 CNH, was -10,83 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung von "Schlecht". Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei -12,6 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chempartner Pharmatech liegt bei 11,64 und somit auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Biotechnologie" weist einen Wert von 0 auf. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Chempartner Pharmatech beträgt aktuell 75,34, was auf eine Überkauftheit hinweist. Eine Ausweitung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 78, was ebenfalls als überkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite kann bei einer Investition in die Aktie von Chempartner Pharmatech ein geringerer Ertrag von 1,49 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 % erzielt werden. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".