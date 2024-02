Quantum Graphite Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die technische Analyse zeigt, dass die Quantum Graphite-Aktie sich derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Weder positive noch negative Themen dominieren die Diskussion in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einstufung an. Sowohl der 7-tägige RSI als auch der RSI25 deuten darauf hin, dass die Quantum Graphite-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Diskussion in den sozialen Medien spiegelt eine überwiegend negative Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Quantum Graphite wider. Negative Themen dominierten in den letzten Tagen, während es keine positiven Diskussionen gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält Quantum Graphite auf Basis der technischen Analyse und der Stimmungsanalyse ein "Schlecht"-Rating.