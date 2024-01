Quantum Computing Inc Aktie: Tut sie es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Quantum Computing":

In den letzten zwei Wochen wurde Quantum Computing von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, so die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 0,895 USD erreicht, während der gleitende Durchschnittskurs bei 1,14 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 0,83 USD, was einen Abstand von +7,83 Prozent bedeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse der langfristigen Stimmungslage zeigt eine mittlere Aktivität und kaum Veränderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 Tage beträgt 53, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 48,99, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine neutrale Bewertung für Quantum Computing.