Quantum Battery Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Werkzeug der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI betrachtet dabei Kursbewegungen über die Zeit. Bei Quantum Battery Metals betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 78,95 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Quantum Battery Metals-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,5 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,2 CAD liegt, was auf eine Abweichung von -60 Prozent hinweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,32 CAD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der Grundlage des Anleger-Sentiments, welches auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt basiert, wurde über Quantum Battery Metals in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden und größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers bekommt Quantum Battery Metals insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich Quantum Battery Metals über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Dabei zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Quantum Battery Metals in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

