Quantum Battery Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Weitere Suchergebnisse zu "BW Energy":

Die technische Analyse der Quantum Battery Metals zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,49 CAD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,21 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -57,14 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,3 CAD, was einem Abstand von -30 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für Quantum Battery Metals ist ein wichtiger Stimmungsindikator, der zuletzt überwiegend positiv war. Die Diskussionen in den sozialen Medien konzentrierten sich in den vergangenen Tagen hauptsächlich auf positive Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt daher die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für Quantum Battery Metals liegt bei 43,75, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 63 auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Internet-Kommunikation zur Quantum Battery Metals zeigt in den letzten Wochen kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet.