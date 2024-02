Quantum Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Für die Quantum-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 13, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 27,51 im überverkauften Bereich, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Quantum eher neutral diskutiert, wobei positive Themen an vier Tagen überwogen, während an drei Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen interessierten sich die Anleger jedoch vor allem für positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die Dividendenrendite für Quantum beträgt derzeit 0 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt bei 0,68 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,4864 USD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 0,33 USD, wobei der letzte Schlusskurs über diesem Wert liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Quantum auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.