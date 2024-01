QuantumSi Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Das Sentiment und der Buzz: Bei der Bewertung einer Aktie zählen auch die weichen Faktoren, wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Quantum-si folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, war durchschnittlich aktiv. Daher erhält Quantum-si für diesen Faktor die Bewertung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung eine negative Veränderung, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für Quantum-si.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien stand zuletzt auch die Aktie von Quantum-si im Fokus der Diskussionen. Dabei wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Quantum-si. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Analysteneinschätzung: Für Quantum-si liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Gut". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Gut ein, 0 als Neutral und 0 als Schlecht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 3 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (1,88 USD) könnte die Aktie damit um 59,57 Prozent steigen, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Aus Analystensicht erhält die Quantum-si-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Quantum-si beläuft sich mittlerweile auf 1,83 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,88 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +2,73 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 1,58 USD, was einer Distanz von +18,99 Prozent entspricht und zu einer Gesamtnote "Gut" führt.

