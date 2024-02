QuantumSi Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Quantum-si-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet, basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 3 USD, was einem Aufwärtspotential von 78,57 Prozent entspricht. Es wurden in den letzten zwölf Monaten 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Auch die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt positiv, wobei in den letzten Tagen besonders positive Themen im Fokus standen. Die technische Analyse zeigt hingegen gemischte Signale: Die 200-Tage-Linie verläuft bei 1,85 USD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, während der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zu einem "Neutral"-Signal führt. In Bezug auf Sentiment und Buzz wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, da es in den letzten Wochen nur geringe Veränderungen in der Internet-Kommunikation gab und keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre QuantumSi-Analyse vom 27.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich QuantumSi jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen QuantumSi-Analyse.

QuantumSi: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...