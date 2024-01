QuantumSi Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

In den letzten vier Wochen konnten keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bei Quantum-si festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Anlegerstimmung wurde positiv bewertet, da die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Quantum-si derzeit um 30,52 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 +10,44 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Quantum-si liegt bei 43,01, was als neutrale Situation betrachtet wird, weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation mit einem Wert von 38. Daher wird die Aktie auch in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.