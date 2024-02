QuantumSi Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Aktie der Quantum-si wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 Bewertung als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Es gab keine Updates von Analysten im letzten Monat. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 3 USD, was einer Erwartung von 76,47 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 1,7 USD liegt. Daher wird die Bewertung der Quantum-si-Aktie auf Basis aller Analystenschätzungen als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Quantum-si-Aktie aufgrund des längerfristigen 200-Tages-Durchschnitts eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da der aktuelle Schlusskurs von 1,7 USD deutlich darunter liegt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält die Quantum-si-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Quantum-si festgestellt werden. Die Stärke der Diskussion zeigt jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Quantum-si in diesem Bereich daher ein "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Quantum-si-Aktie, da sie weder überkauft noch -verkauft ist.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Quantum-si-Aktie auf Basis der Analysteneinschätzung, der technischen Analyse, des Sentiments und des RSI.