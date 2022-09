QuantumScape-Aktie: In bester Gesellschaft!

Die gerade ausgelaufene Woche war geprägt von vielen Sorgen und Nöten auf Seiten der Anleger. Die fürchteten vor allem, dass die Leitzinsen in den USA und Europa schon bald wieder heftig steigen könnten. In der Folge traten viele Käufer die Flucht an und überließen den Bären das Feld. Deutlich feststellen ließ sich dabei, dass die Börsianer sich bevorzugt von riskanten… Hier weiterlesen