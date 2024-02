QuantumScape Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Stimmung und das Interesse am Unternehmen Quantumscape haben in den letzten Wochen deutlich abgenommen. Dies ergab eine Analyse der Internet-Kommunikation, die auf starke negative Ausschläge hinweist. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Aufgrund dessen erhält Quantumscape insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse von insgesamt 5 Analystenbewertungen ergibt ein durchschnittliches "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten jedoch auf ein mögliches Wachstum der Aktie um 18,99 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen ein insgesamt negatives Sentiment gegenüber Quantumscape. In den letzten zwei Wochen überwog die negative Kommunikation, und auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 75, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,55 und ergibt somit eine Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen.

Insgesamt ergibt sich somit ein negatives Gesamtbild für die Quantumscape-Aktie, das zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.