QuantumScape-Aktie: Sollten Anleger jetzt zuschlagen?

Von ihren Tiefständen knapp oberhalb der 8,00-Dollar-Marke hat sich die QuantumScape-Aktie in den vergangenen Wochen wieder deutlich absetzen können. Zu Beginn dieser Woche stiegen die Notierungen im Hoch bis auf 13,84 Dollar und markierten an diesem Punkt ein neues 3-Monats-Hoch. Aus dem Handel ging es aber deutlich tiefer mit 13,18 Dollar. Auch am Dienstag und am Mittwoch bestimmten die Bären… Hier weiterlesen