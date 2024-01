QuantumScape Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Quantumscape eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und drei negative Tage, wobei es an einem Tag keine eindeutige Richtung gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Quantumscape daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Quantumscape-Aktie waren 1 Einstufung "Gut", 2 "Neutral" und 2 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Im vergangenen Monat ergab sich ein Bild von 0 Gut, 1 Neutral und 1 Schlecht, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 7,68 USD, was eine potenzielle Steigerung um 14,55 Prozent vom letzten Schlusskurs (6,7 USD) bedeutet. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut", und somit erhalten Analysten ein "Neutral"-Rating für Quantumscape.

Der Relative Strength Index (RSI) für Quantumscape liegt bei 61,33 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Quantumscape in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im roten Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Quantumscape wurde deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.