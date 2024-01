QuantumScape Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Aktie von Quantumscape wurde in einer technischen Analyse bewertet und erhielt dabei eine "Gut"-Bewertung. Über die letzten 200 Handelstage lag der Durchschnitt des Schlusskurses bei 7,18 USD. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 8,3 USD, was einem Unterschied von +15,6 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 6,64 USD schnitt die Aktie positiv ab, mit einer Abweichung von +25 Prozent. Insgesamt erhält Quantumscape daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Bewertung des Sentiments und Buzz im Internet ergab ebenfalls eine positive Einschätzung. Die Diskussionsintensität zu Quantumscape war langfristig betrachtet stark, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte hingegen kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führte.

Die Einschätzungen der Analysten ergaben in den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 2 Neutral und 2 Schlecht Bewertungen, was im Schnitt zu einem "Neutral"-Rating führte. Im letzten Monat gab es 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führte. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten lag bei 7,68 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -7,53 Prozent fallen könnte. Somit erhielt die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung von den Analysten.

Auch die Stimmung der Anleger wurde analysiert und ergab gemischte Ergebnisse. Während die Kommentare überwiegend positiv waren, dominierten in den letzten zwei Tagen eher negative Themen in den sozialen Medien. Insgesamt wurde die Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt zeigt die Bewertung, dass die Quantumscape-Aktie sowohl aus technischer Sicht als auch in Bezug auf das Sentiment und die Analysteneinschätzungen eine neutrale bis positive Bewertung erhält.