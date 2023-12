Quantong Holdings Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von China Hongbao war in den letzten zwei Wochen neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es wurden weder besonders positive noch negative Themen diskutiert, was heute zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Der Relative Strength Index (RSI) für die China Hongbao-Aktie liegt bei 78,05, was auf eine schlechte Bewertung hindeutet. Auch der RSI25 beläuft sich auf 73,58, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt ebenfalls eine schlechte Bewertung für die China Hongbao-Aktie. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,89 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,295 HKD liegt, was einer Abweichung von -66,85 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,69 HKD, was einer Abweichung von -57,25 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen. Daher erhält die China Hongbao-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.