Quantong Holdings Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz rund um China Hongbao in den sozialen Medien. Es gab keine klare Verschiebung hin zu positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit der Anleger erhält. In Bezug auf China Hongbao wurde in etwa gleichem Maße wie üblich diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Aus technischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der China Hongbao-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,87 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,275 HKD weicht somit um -68,39 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,59 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-53,39 Prozent Abweichung). Daher erhält die China Hongbao-Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die China Hongbao-Aktie liegt bei 85, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI (84,16) weist auf eine überkaufte Situation hin und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für China Hongbao.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über China Hongbao. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich damit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.