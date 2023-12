Quantong Holdings Aktie: Aufgepasst!

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild zu der Aktie von China Hongbao. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Anzahl der Diskussionen wurde keine wesentliche Veränderung festgestellt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält China Hongbao daher in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment war ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. In den vergangenen Tagen wurde sich auch weder stark positiv noch negativ mit China Hongbao befasst, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für China Hongbao liegt bei 93,55, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 78,53, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt, was zu einem Gesamt-Rating von "Schlecht" führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der China Hongbao auf 0,91 HKD geschätzt. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 0,365 HKD, was einer Distanz zum GD200 von -59,89 Prozent entspricht und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 0,78 HKD, was einer Distanz zur Aktie von -53,21 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält China Hongbao daher in der technischen Analyse die Gesamtnote "Schlecht".