Quantinuum ernennt Rajeeb (Raj) Hazra zum Chief Executive Officer

Quantinuum stärkt seine Geschäftsleitung und baut seine weltweite Führungsposition weiter aus.- Hazra wird Quantinuum, das weltweit größte eigenständige Unternehmen für integrierte Quanteninformatik, bei seiner Aufgabe unterstützen, das Quantencomputing in einer Phase der schnellen Skalierung zu beschleunigen.- Der bisherige CEO und Gründer Ilyas Khan bleibt in der Geschäftsführung und wird sich als Chief Product Officer auf Produktentwicklung und Innovation konzentrieren. Er bleibt auch Vorstandsmitglied von Quantinuum und wird die Position des Vizevorsitzenden bekleiden.Quantinuum gibt heute bekannt, dass Rajeeb (Raj) Hazra mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer (CEO) des Unternehmens ernannt worden ist. Der derzeitige Quantinuum-CEO Ilyas Khan wird weiterhin eine führende Rolle im Unternehmen einnehmen. Er bleibt Mitglied des Vorstands und wird nun zum Vizevorsitzenden ernannt. Darüber hinaus wird er weiterhin in Vollzeit als leitende Führungskraft im Unternehmen tätig sein und als erster Chief Product Officer von Quantinuum die Produktentwicklung und -innovation vorantreiben – eine Tätigkeit, die Khan sehr am Herzen liegt.Hazra verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Supercomputing, Quantencomputer und technische Aufgaben auf der ganzen Welt. Er wird eng mit Khan und dem Führungsteam zusammenarbeiten, um das Quantencomputing zu beschleunigen und die Kommerzialisierung des Unternehmens voranzutreiben. Er übernimmt die Leitung eines Unternehmens mit derzeit mehr als 480 Mitarbeitern, das in den Bereichen Arzneimittelforschung, Gesundheitswesen, Materialwissenschaft, Cybersicherheit, Energiewende und Klimawandel bahnbrechende Ergebnisse erzielt.„Raj ist bestens für diese Aufgabe qualifiziert, da er seine technischen Fähigkeiten im Bereich fortschrittlicher Technologien und Supercomputing sowohl in kleinen als auch in großen Unternehmen unter Beweis gestellt hat", so Khan. „Seine Vision und seine Führungsqualitäten sind genau das, was wir benötigen, um unsere Arbeit im Bereich der Quanteninformatik und der Gesellschaft als Ganzes weiter zu beschleunigen. Er besitzt Unternehmergeist, eine strategische Denkweise, eine Leidenschaft für Software- und Hardwaretechnologien sowie Führungserfahrung bei der Entwicklung neuer kommerzieller Möglichkeiten für das Quantencomputing. Er wird weiterhin dafür sorgen, dass Quantinuum ‚von der Wissenschaft geleitet und unternehmensorientiert' ist. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Raj und darauf, dass wir Wissen und echte Lösungen für die drängendsten Herausforderungen der Welt entwickeln."„Mit Raj an der Spitze ist Quantinuum gut dafür positioniert, seinen Einfluss auf den aufstrebenden Quantengeschäftssektor weiter auszubauen und echte Herausforderungen zu bewältigen", so Darius Adamczyk, Vorstandsvorsitzender von Quantinuum. „Es ist der perfekte Zeitpunkt, um Raj ins Unternehmen zu holen, da wir gerade dabei sind, das nächste Kapitel von Quantum Industries voranzutreiben. Er wird das Unternehmen dabei unterstützen, schnelle Innovation und Unternehmergeist in der Quantenindustrie voranzutreiben. Ich danke Ilyas auch für seine kontinuierliche Führungsarbeit in seiner neuen Position und freue mich sehr, dass er seine Energie weiterhin für den Erfolg von Quantinuum einsetzen wird."„Es ist mir eine Ehre, die Rolle des CEO zu übernehmen, und ich freue mich darauf, Quantinuum beim Wachstum zu unterstützen und die Innovationen vorantreiben, die die Art und Weise, wie das Quantencomputing die Welt positiv beeinflusst, verändern werden", erklärte Hazra. „Aufbauend auf dem soliden Fundament, das Ilyas und das Team gelegt haben, werden wir Quantinuum auch in Zukunft weiter vorantreiben."„Wir freuen uns, diesen nächsten Schritt in einer für die Quantencomputing-Industrie so wichtigen Phase zu machen", erklärte Präsident und Chief Operating Officer Tony Uttley. „Wir werden weiterhin mit unseren Kunden und Partnern zusammenarbeiten, um einige der weltweit schwierigsten Probleme zu bewältigen, die mit herkömmlichen Computern nicht gelöst werden können, und gleichzeitig unsere bestehenden Zusagen einhalten."Hazra war zuletzt Senior Vice President und Geschäftsführer der Geschäftseinheit Compute and Networking und davor Senior Vice President für Unternehmensstrategie und Kommunikation bei Micron Technology (Nasdaq: MU) in San Jose, Kalifornien. Dort gründete er das Corporate Strategy Office und arbeitete eng mit den Mitarbeitern des CEO zusammen, um einen fünfjährigen Strategieplan für das Unternehmen zu erarbeiten und umzusetzen. Als Geschäftsführer der größten und profitabelsten Geschäftseinheit des Unternehmens war er für eine jährliche Gesamtleistung von mehr als 12 Milliarden USD und ein weltweites Team in den USA, Europa und Asien in den Bereichen Geschäftsbetrieb, Marktentwicklung und Kundendienst verantwortlich.Zuvor war er 25 Jahre lang bei der Intel Corporation tätig, wo er die Bereiche Enterprise and Government Group, Technical Computing Group, Supercomputer Architecture and Planning und Systems Technology Research leitete. Dort gestaltete er das Unternehmen so um, dass es sich auf eine hybride Multi-Cloud-Infrastruktur ausrichtete, was zu neuen Produkten und Partnerschaften führte. Darüber hinaus hat er das Unternehmen nach mehreren Jahren des Rückgangs zu Wachstum geführt, indem er erstmals Strategien zur Nutzung der hybriden Multi-Cloud und des Einsatzes von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen im Unternehmen entwickelt hat. Zudem verfügt er über umfassende technische Erfahrung bei der Leitung von Teams mit mehreren Hundert Forschern, die über mehrere Länder verteilt sind.Hazra hat einen Doktortitel und einen Master of Science in Informatik vom College of William and Mary in Virginia, USA, und einen Bachelor of Science in Informatik von der Jadavpur University in Kolkata, Indien.Informationen zu QuantinuumStandort: Cambridge, Vereinigtes Königreich, Broomfield, Colorado, USAGegründet: Dezember 2021 (durch die Fusion von Honeywell Quantum Solutions (USA) und Cambridge Quantum Computing (Vereinigtes Königreich))Quantinuum ist eines der weltweit größten integrierten Quantencomputing-Unternehmen, das sich aus der Kombination der weltweit führenden Hardware von Honeywell Quantum Solutions und der branchenführenden Middleware und den Anwendungen von Cambridge Quantum zusammensetzt. Das von Wissenschaft geleitete und unternehmerisch orientierte Unternehmen Quantinuum beschleunigt das Quantencomputing und die Entwicklung von Anwendungen in den Bereichen Chemie, Cybersicherheit, Finanzen und Optimierung. Sein Fokus liegt auf der Entwicklung skalierbarer und kommerzieller Quantenlösungen, um die dringendsten Probleme der Welt in Bereichen wie Energie, Logistik, Klimawandel und Gesundheit zu lösen. Das Unternehmen beschäftigt über 480 Mitarbeiter, darunter 350 Wissenschaftler, an neun Standorten in den USA, Europa und Japan.