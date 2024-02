Quanterix Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien für Quanterix haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsstärke konnte jedoch keine außergewöhnliche Aktivität festgestellt werden, wodurch eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Aus fundamentaler Sicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Quanterix bei 10, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 112,78 als unterbewertet betrachtet wird. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Analysten haben Quanterix in den vergangenen zwölf Monaten überwiegend positiv bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat ist "Gut", und das Kursziel liegt im Mittel bei 30 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 19,57 Prozent bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung von "Gut" basierend auf den Bewertungen der Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +6,27 Prozent aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.