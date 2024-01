Quantafuel Aktie: Das war abzusehen!

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktien sind wichtige Kriterien, um die allgemeine Einschätzung zu messen. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Bei Quantafuel zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien in den letzten Wochen zeigen überwiegend positive Meinungen, während neutrale Themen ebenfalls angesprochen wurden. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung bezüglich der Anlegerstimmung für Quantafuel.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet der Aktie von Quantafuel ein "Gut"-Rating zu, basierend auf dem RSI7 von 27,72. Der RSI25 von 37,7 bedingt hingegen eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Quantafuel-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,48 NOK liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein "Gut"-Rating aufgrund des letzten Schlusskurses über dem gleitenden Durchschnitt.

Insgesamt erhält die Quantafuel-Aktie somit ein "Gut"-Rating aufgrund des Relative Strength-Index und der einfachen Charttechnik.