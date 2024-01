Quanta Services ist zurück!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Einblicke in die Einschätzung einer Aktie. Bei Quanta Services zeigen sich interessante Ausprägungen in diesem Bereich. Die Diskussionsintensität hat sich stark verändert, da die Aktivität deutlich abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Entwicklung, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Quanta Services auf der Basis von Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Quanta Services als neutral eingestuft werden kann. Der RSI7 beträgt 65,55, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 einen Wert von 29,21 aufweist und somit eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Quanta Services-Aktie zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage ist der Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Quanta Services-Aktie in der technischen Analyse insgesamt ein "Gut"-Rating.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Quanta Services 43, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" als überbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine differenzierte Einschätzung der Quanta Services-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen.