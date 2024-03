Quanta Services Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Analysteneinschätzung für Quanta Services liegt insgesamt bei "Gut". In den letzten 12 Monaten haben 4 Analysten eine Kaufempfehlung ausgesprochen, während 1 neutral und keine negative Einstufung vorliegt. Im vergangenen Monat wurden 2 positive und keine neutralen oder negativen Bewertungen abgegeben, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Quanta Services liegt bei 224,8 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -7,99 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht", während die Gesamtbewertung der Analysten "Neutral" ist.

Die technische Analyse zeigt, dass die Quanta Services-Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch längerfristiger Basis eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 195,8 USD, während der letzte Schlusskurs bei 244,32 USD deutlich darüber liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 212,43 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung führt.

In fundamentalen Kategorien beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) derzeit 43,83, was 30 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "überbewertet" und damit zu einer Bewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für Quanta Services einen Wert von 34,3 für den RSI7 und 21,03 für den RSI25. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Insgesamt ergibt sich für Quanta Services daher eine neutrale bis positive Einschätzung basierend auf den Analysen von Analysten, technischen Indikatoren und fundamentalen Kriterien.