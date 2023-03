Quanta Services Aktie: So kann es weitergehen!

Für die Aktie Quanta Services aus dem Segment "Bauwesen" wird an der heimatlichen Börse New York am 07.03.2023, 02:24 Uhr, ein Kurs von 163.12 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Quanta Services investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,21 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Bauwesen einen geringeren Ertrag in Höhe von 11,4 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 7 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Quanta Services-Aktie sind 7 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Quanta Services aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 168,71 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (163,12 USD) ausgehend um 3,43 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Quanta Services von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Quanta Services-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 138,97 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (163,12 USD) deutlich darüber (Unterschied +17,38 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Buy" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (149,32 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,24 Prozent), somit erhält die Quanta Services-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Die Quanta Services-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Buy"-Rating versehen.