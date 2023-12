Quanta Services Aktie: Füße still halten!

Die Stimmung unter den Anlegern für Quanta Services ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden negative Themen in den Diskussionen besonders hervorgehoben, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 7 schlechte und 0 gute Signale, was zu einer schlechten Empfehlung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Industrie-Sektor hat Quanta Services im letzten Jahr eine Rendite von 38,52 Prozent erzielt, was jedoch 108,15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien im Bauwesen beträgt 238,3 Prozent, wobei Quanta Services derzeit 199,77 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Die 200-Tage-Linie der Quanta Services liegt bei 184,28 USD, was zu einer positiven Bewertung führt, da der Aktienkurs bei 214,66 USD liegt und somit einen Abstand von +16,49 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage erhält die Aktie ein "gut"-Signal, da die Differenz bei +16,02 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher auf technischer Basis als "gut" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Quanta Services insgesamt 5 Analystenbewertungen, wovon 4 als "gut", 1 als "neutral" und keine als "schlecht" eingestuft wurden. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 195,8 USD, was einem Abwärtspotenzial von -8,79 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Gesamtbewertung für Quanta Services.

Insgesamt zeigt die Anleger-Stimmung eine neutrale Einschätzung, während die technische Analyse eine positive Bewertung ergibt. Die Analysten sehen hingegen ein Abwärtspotenzial für die Aktie.