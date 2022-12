Quanta Services Aktie: Enormes Potenzial ....

An der Börse New York notiert die Aktie Quanta Services am 21.12.2022, 18:49 Uhr, mit dem Kurs von 144.81 USD. Die Aktie der Quanta Services wird dem Segment "Bauwesen" zugeordnet.

Die Aussichten für Quanta Services haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 7 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Quanta Services-Aktie sind 7 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 158 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (142,66 USD) ausgehend um 10,75 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Quanta Services von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Quanta Services. Es gab insgesamt neun positive und drei negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Quanta Services daher eine "Buy"-Einschätzung. Weitere Auswertungsmodelle haben zwei Handelssignale für Quanta Services identifiziert. Bezogen auf dieses Kriterium liegt daher eine "Hold" Bewertung vor. Insgesamt erhält Quanta Services von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 38,03 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Quanta Services damit 24,51 Prozent unter dem Durchschnitt (62,54 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauwesen" beträgt 58,33 Prozent. Quanta Services liegt aktuell 20,3 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".